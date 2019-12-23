В Киеве мужчина пытался вскрыть себе вены на автобусной остановке (видео)

Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

В Днепровском районе Киева активисты и полиция пресекли попытку суицида мужчины.

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Как сообщает «Информатор», 21 декабря правоохранители получили информацию о том, что на улице Кибальчича мужчина пытается покончить с собой. Прибывший на место экипаж полиции увидел мужчину, который сидел на остановке общественного транспорта и резал себе руки осколком бутылки.

Вместе с полицией на место прибыли активисты ОО «Автопатруль Майдан». По их словам, они забрали у мужчины осколок бутылки, которым он пытался навредить себе. Они также опубликовали видео. На нем мужчина говорит, что ему надоело жить.

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь, чтобы остановить кровь. Врачи «скорой» госпитализировали мужчину в больницу. Предварительный диагноз — резаная рана левой руки.

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