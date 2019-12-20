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В Киеве на Печерске девушка выпала из окна (фото, видео)

12:42, 20 декабря 2019
Происшествия
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Девушка погибла / фото Информатор

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ЧП произошло возле университета культуры и искусств по адресу улица Коновальца, 36е, сообщает "Информатор".

От полученных травм девушка умерла. Ее тело обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и "скорую".

Личность девушки на данный момент не установлена. Также неизвестно, с какого этажа выпала погибшая, был это суицид или несчастный случай.

Ранее в Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера.

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