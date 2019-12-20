Присвоил земли для переселенцев и ветеранов АТО: мэру Обухова сообщили о подозрении

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству более 4 млн грн убытков.

В Киевской области чиновники Обуховского городского совета присвоили земли, предназначенные для переселенцев и участников АТО.

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностных лиц Обуховского горсовета разоблачили на незаконном отчуждении земельного участка, принадлежащего к коммунальной собственности.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству более 4 миллионов гривен убытков.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли.

«Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников», - сообщили в СБУ.

Из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэра, сообщено о подозрении.