На Киевщине мужчина обстрелял экипаж полиции - введена спецоперация "Гром"

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль, полицейские не пострадали.

В Киевской области введена спецоперация «Гром» для задержания злоумышленника, стрелявшего по экипажу полиции.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, инцидент произошел в Яготине, где из-за неправильной парковки легкового автомобиля, загородившего проезд другим, произошел конфликт между гражданами.

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«Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся в собственном дворе», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль, полицейские не пострадали.

Для задержания вооруженного злоумышленника руководитель полиции области Андрей Небытов ввел полицейскую спецоперацию «Гром».

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.