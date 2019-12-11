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На Киевщине мужчина обстрелял экипаж полиции - введена спецоперация "Гром"

17:06, 11 декабря 2019
Происшествия
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В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль / фото: Нацполиция

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, инцидент произошел в Яготине, где из-за неправильной парковки легкового автомобиля, загородившего проезд другим, произошел конфликт между гражданами.

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«Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся в собственном дворе», - говорится в сообщении.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль, полицейские не пострадали.

Для задержания вооруженного злоумышленника руководитель полиции области Андрей Небытов ввел полицейскую спецоперацию «Гром».

фото: Нацполиция

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

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Теги: #полиция#Киевпогода в Киеве