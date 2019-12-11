На Киевщине вандалы выбросили мемориал Небесной Сотни в болото

Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали.

В Ворзеле Киевской области неизвестные уничтожили памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе. Вскоре его нашли в болоте.

Об этом сообщил местный портал в Facebook.

Читайте такжеВ Черновцах патрульный «под кайфом» преследовал пьяного водителя и разбил служебный автомобиль (фото)

Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители нашли памятник в болоте. О задержанных не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в самом центре Киева, 9 ноября в парке Владимирская горка вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.