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На Киевщине вандалы выбросили мемориал Небесной Сотни в болото

08:38, 11 декабря 2019
Происшествия
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О задержанных не сообщается / facebook.com/vorzel.news

В Ворзеле Киевской области неизвестные уничтожили памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе. Вскоре его нашли в болоте.

Об этом сообщил местный портал в Facebook.

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Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители нашли памятник в болоте. О задержанных не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в самом центре Киева, 9 ноября в парке Владимирская горка вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

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Теги: #Киевщина#вандалыпогода в Киеве