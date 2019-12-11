На Киевщине вандалы выбросили мемориал Небесной Сотни в болото
08:38, 11 декабря 2019Происшествия
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Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали.
О задержанных не сообщается / facebook.com/vorzel.news
В Ворзеле Киевской области неизвестные уничтожили памятник погибшим героям Небесной Сотни и воинам на Донбассе. Вскоре его нашли в болоте.
Об этом сообщил местный портал в Facebook.
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Мемориал установили в 2016 году на средства общины. Утром 10 декабря неизвестные его демонтировали. Местные правоохранители нашли памятник в болоте. О задержанных не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в самом центре Киева, 9 ноября в парке Владимирская горка вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.
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