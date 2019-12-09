В Киеве вандалы обезглавили известный памятник

Пострадал памятник итальянскому поэту Данте Алигьери – его орлу отбили голову.

В самом центре Киева, сегодня, 9 ноября, в парке Владимирская горка вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Об этом сообщает Delo.ua.

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Хулиганы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции.

В полиции инцидент пока не комментируют. В парке есть камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, но на место происшествия правоохранителей не вызвали.

Следует отметить, лишают головы памятник уже не впервые. Так, 3 января 2015 года неизвестные повредили памятник, отбив голову птице.

Как известно, памятник открыли в 2015 году, в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта Данте Алигьери. Памятник – совместное творение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Выполнен он из белого мрамора.