На "Левобережной" Subaru вылетела с моста: новое видео момента аварии

На кадрах можно видеть, как черный внедорожник теряет управление, падает и переворачивается.

Патрульная полиция Киева опубликовала новое видео аварии 7 декабря, в которой автомобиль Subaru вылетел с автомобильного моста и перевернулся.

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На кадрах можно видеть, как черный внедорожник теряет управление, влетает в ограждение, падает на пешеходную зону и переворачивается.

Правоохранители подтвердили, что в инциденте не пострадал никто, кроме водительницы.

Напомним, происшествие произошло вечером 7 декабря в районе ТЦ Komod. По информации СМИ, в аварии сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.