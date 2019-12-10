На "Левобережной" Subaru вылетела с моста: новое видео момента аварии
14:37, 10 декабря 2019Происшествия
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На кадрах можно видеть, как черный внедорожник теряет управление, падает и переворачивается.
Опубликовано новое видео ДТП в районе Левобережной / Скриншот - видео Патрульной полиции Киева
Патрульная полиция Киева опубликовала новое видео аварии 7 декабря, в которой автомобиль Subaru вылетел с автомобильного моста и перевернулся.
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На кадрах можно видеть, как черный внедорожник теряет управление, влетает в ограждение, падает на пешеходную зону и переворачивается.
Правоохранители подтвердили, что в инциденте не пострадал никто, кроме водительницы.
Напомним, происшествие произошло вечером 7 декабря в районе ТЦ Komod. По информации СМИ, в аварии сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.
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