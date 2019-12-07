В Киеве с моста на тротуар рухнул автомобиль (фото, видео)

По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

Сегодня, 7 декабря, на Левом берегу Киева вечером автомобиль Subaru Forester пробил ограждение путепровода и улетел на тротуар неподалеку от торгового центра Komod у станции метро «Левобережной» .

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей на месте происшествия, машина двигалась на большой скорости. Водитель выжил, его забрала скорая. Других пострадавших в происшествии нет.

По данным некоторых СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

На месте дежурят и спасатели. Людей близко не подпускают, есть угроза взрыва авто.