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В Киеве с моста на тротуар рухнул автомобиль (фото, видео)

18:55, 07 декабря 2019
Происшествия
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Джип рухнул с моста у ст. м. "Левобережная" в Киеве / фото censor.net.ua

Сегодня, 7 декабря, на Левом берегу Киева вечером автомобиль Subaru Forester пробил ограждение путепровода и улетел на тротуар неподалеку от торгового центра Komod у станции метро «Левобережной» .

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей на месте происшествия, машина двигалась на большой скорости. Водитель выжил, его забрала скорая. Других пострадавших в происшествии нет. 

Автомобиль протаранил ограждение и рухнул с моста на тротуар / фото censor.net.ua

По данным некоторых СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

На месте дежурят и спасатели. Людей близко не подпускают, есть угроза взрыва авто.

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Теги: #ДТП в Киевепогода в Киеве