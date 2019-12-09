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В Кривом Роге мужчина избил бывшую жену и детей, пострадавшие – в больнице

11:29, 09 декабря 2019
Происшествия
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Мать и девочек госпитализировали / dpchas.com.ua

Об этом сообщает "Первый городской".

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Инцидент произошел в Покровском районе города. Полиция получила информацию, что на улице Эдуарда Фукса мужчина бьет женщину и толкает ребенка. Также он, по словам очевидцев, пытался посадить бывшую жену в машину.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Мать с 12-летней и 4-летней дочерьми госпитализировали в больницу. У детей предварительно закрытая черепно-мозговая травма, а у женщины ушиб грудной клетки.

Пострадавшая написала на мужа заявление за избиение ее и их совместного ребенка.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области произошло изнасилование. Мужчина надругался над девочкой-подростком.

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Теги: #Днепропетровщина#Кривой Рогпогода в Днепре