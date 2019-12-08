Пожар в колледже: Гончарук инициирует увольнение руководства ГСЧС в Одесской области

Премьер-министр подчеркнул, что усилия ГСЧС должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а не на их «героическую» ликвидацию.

Премьер-министр Алексей Гончарук инициирует увольнение начальника регионального главка ГСЧС и одного из его заместителей из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончарук заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, такое решение он принял по итогам соответствующего совещания, после которого обратился к руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Я обратился в ГСЧС с тем, чтобы отстранили от исполнения обязанностей начальника ГУ ГСЧС в Одесской области (Виктора Федорчака – УНИАН) и его заместителя, который отвечал за профилактику», - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что усилия указанной службы должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а не на их «героическую» ликвидацию.

Гончарук сказал, что работа руководства ГУ ГСЧС в области показательна несколькими резонансными пожарами, которые произошли за последние два с половиной года. В этих пожарах – в лагере «Виктория», психиатрической больнице, отеле «Токио Стар», а сейчас в колледже, трагически погибли люди.

Кроме того, как отметил Гончарук, принято решение об увольнение начальника департамента образования и науки Одесской облгосадминистации.

«Это человек, который отвечал за учебную часть в области. Он (Александр Лончак – УНИАН) в силу определенных причин не справился с обязанностями. Там не были оформлены должным образом документы, чтобы колледж мог должным образом финансироваться», - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 8 декабря, в Одессу из-за трагического пожара в колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса прибыл премьер-министр Украины Гончарук.

Утром 4 декабря в этом учебной заведении 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В данном угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, вечером 7 декабря – еще двое, в этот же день в больнице умер спасатель Сергей Шатохин, 8 утром обнаружили два тела.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.