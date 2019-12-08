После пожара в одесском колледже 8 человек считаются пропавшими без вести

По словам премьер-министра Гончарука, спасатели не прекращают поиски.

После пожара в одесском колледже 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм-канале.

Читайте такжеПожар в одесском колледже: здание последний раз проверяли в 2014 году, нашли нарушения

«Сегодня мы чтим память погибших в результате пожара. Однако еще 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поиски», - отметил он.

Гончарук выразил соболезнования семьям и близким погибших и заверил, что государство окажет полную поддержку тем, кто потерял родных. Он напомнил, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе, которая должна предоставить результаты расследования до 20 декабря.

«Виновные понесут наказание», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций и учреждений.

По состоянию на утро воскресенья, 8 декабря, в результате пожара погибли 10 человек, среди них один спасатель, пострадали - 30 (в больницах остаются 9).

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.