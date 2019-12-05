У женщины, на которую упали строительные леса в центре Киева, перелом лучевой кости и рана головы

Власти Киева выясняют, чьи леса.

У женщины, на которую упали сегодня строительные леса на ул. Крещатик, перелом лучевой кости, рана головы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

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«Женщина доставлена в 17-ю больницу, в отделение политравмы. Перелом лучевой кости, рана головы», - рассказали в горадминистрации о состоянии пострадавшей.

«Чьи леса выясняем», - сказали в КГГА.

«Киев оперативный» около часа назад сообщил на странице в Facebook, что на Крещатике рабочие разрисовали фасад здания, «но с техникой безопасности явно что-то не так, поскольку строительные леса сорвались и упали». «Одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована», - говорится в сообщении.