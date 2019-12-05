В Одессе начали разбирать завалы в сгоревшем колледже

Спасатели разбирают каменные глыбы возле входа в здание.

Спасатели приступили к ликвидации завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где вчера утром произошел пожар.

Об этом в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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«В настоящее время отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов. Пока разбирают каменные глыбы возле входа», - написал он.

По словам Куцого, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

«Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждение и узнают, можно ли зайти внутрь спасателям», - отметил председатель ОГА.

Также Куцый добавил, что к спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного креста.

«Собираем информацию о потребностях всех служб и пострадавших», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.

По информации президента Владимира Зеленского, озвученной сегодня утром, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

В дальнейшем начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак заявил, что количество пострадавших в результате пожара увеличилась до 29, состояние четырех из них - тяжелое.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.