Пожар в одесском колледже: погибшей оказалась 17-летняя девушка, преподаватель находится в тяжелом состоянии

В мэрии объяснили, что, когда супруга преподавателя пригласили на опознание, он сказал, что это не его жена.

Погибшей при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась 17-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, преподаватель колледжа, которую раньше считали погибшей, жива.

По предварительным данным, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В мэрии объяснили, что, когда супруга преподавателя пригласили на опознание, он сказал, что это не его жена.

«Выяснилось, что погибшая – 17-летняя девушка», - рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, по предварительным данным, при пожаре пострадали 24 человека, из которых один скончался.

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В частности, в больницах города находятся 13 учащихся колледжа: Кристина Чернявская, Юлия Савельева, Софья Свердленко и Елена Винарчук – 2002 г. р., Мария Куртеева, Елена Бахчиванжи, Анна Бац, Виктория Беркатюк, Авдеенко Анастасия и Юрий Новицкий – 2003 г.р., Елена Рокина и Руслана Белинская – 2001 г.р., а также 18-летняя Ирина Савельева.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, при пожаре пострадали более 20 человек, из которых 9 – дети. Также сообщалось о гибели 33-летней сотрудницы колледжа.

Спасатели локализовали пожар на площади 4 тыс. кв. метров. Его ликвидация продолжается.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.