В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

По предварительным данным, в стационарах больниц города находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара.

В Одессе 5 и 6 декабря объявлен траур в связи с пожаром в колледже.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, соответствующее распоряжение подписал сегодня городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Всем учреждениям, организациям, предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия. На зданиях будут вывешены государственные флаги с траурными лентами.

Как отметили в мэрии, по предварительным данным, в стационарах больниц города находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара: 15 учащихся колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Кроме того, погибла 17-летняя ученица колледжа.

На данный момент ведется поиск учащихся и сотрудников колледжа, с которыми до сих пор не удается установить связь.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

По предварительным данным, не установлено местонахождение 15 человек, которые могли быть в колледже во время пожара.