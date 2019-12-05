На Днепропетровщине избивали и насиловали пациентов интерната (фото)

Во время проверки оказалось, что начиная с 2013 года, подопечные не проходили ежегодные медицинские осмотры.

В Днепропетровской области подопечных Стародобровольського психоневрологического интерната заставляли заниматься сексом с другими подопечными — надзирателями за поведением.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Читайте такжеНа Волыни за групповое изнасилование девушки задержаны трое мужчин

О фактах сексуального насилия рассказали сами подопечные, а также они рассказали, что санитары их часто бьют, а иногда закрывают одних в помещении с решетками на окнах и дверях.

Во время визита был обнаружен человек с гематомой на лбу и синяками под глазами, по словам которого, телесные повреждения нанесены санитаром.

Во время проверки оказалось, что начиная с 2013 года, подопечные не проходили ежегодные медицинские осмотры, а в историях их болезней отсутствовали записи по изменению режима содержания, а также о случаях получения травм и оказания первой медицинской помощи.

На 47 подопечных, которые не могут себя обслуживать, работает две санитарки, прием пищи растягивается на часы, а некоторые едят, лежа на полу. Также оказалось, что в одном из отделений людей связывают. Отчет проверки передали в прокуратуру.

Ранее в Малиновском районе Одессы был арестован мужчина, которого подозревают в изнасиловании своей 15-летней приемной дочери.