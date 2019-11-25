В Одессе мужчину подозревают в изнасиловании приемной дочери

По словам ребенка, перед совершением преступления отец предложил ей выпить стакан вина.

В Малиновском районе Одессы арестован мужчина, которого подозревают в изнасиловании своей 15-летней приемной дочери.

Как проинформировали УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инциденте, который произошел на прошлой неделе, в полицию сообщила родственница 15-летней девочки, которая была первой, кому та доверилась.

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По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей выпить стакан вина. После употребления алкоголя несовершеннолетняя уснула.

«Девушка проснулась, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшую осмотрели врачи, с места события, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

В конце прошлой недели злоумышленнику сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для объективного расследования происшествия.