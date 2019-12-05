В Днепре облили кислотой автомобиль Toyota

Поврежденная неизвестными машина была припаркована на улице.

Неизвестные повредили припаркованную на улице в Днепре машину, облив ее кислотой.

Об этом сообщает "Депр оперативный" на своей страничке в Facebook.

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Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе Березинка.

Автомобиль Toyota облили химическим веществом, порезали шины и разбили фары. Владелец машины разыскивает очевидцев вандализма.

Как сообщал УНИАН, на днях ночью на стоянке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар. Обошлось без пострадавших. Полиция выясняет причину пожара. Среди версий - замыкание или умышленный поджог.