В Днепре облили кислотой автомобиль Toyota
11:54, 05 декабря 2019Происшествия
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Поврежденная неизвестными машина была припаркована на улице.
Toyota облили кислотой / фото: facebook/dneproperatyvnyi
Неизвестные повредили припаркованную на улице в Днепре машину, облив ее кислотой.
Об этом сообщает "Депр оперативный" на своей страничке в Facebook.
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Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе Березинка.
Автомобиль Toyota облили химическим веществом, порезали шины и разбили фары. Владелец машины разыскивает очевидцев вандализма.
Как сообщал УНИАН, на днях ночью на стоянке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар. Обошлось без пострадавших. Полиция выясняет причину пожара. Среди версий - замыкание или умышленный поджог.
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