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В Днепре облили кислотой автомобиль Toyota

11:54, 05 декабря 2019
Происшествия
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Toyota облили кислотою / фото: facebook/dneproperatyvnyi

Об этом сообщает "Депр оперативный" на своей страничке в Facebook.

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Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе Березинка.

Автомобиль Toyota облили химическим веществом, порезали шины и разбили фары. Владелец машины разыскивает очевидцев вандализма.

Как сообщал УНИАН, на днях ночью на стоянке многоэтажки в Днепре дотла сгорел электрокар. Обошлось без пострадавших. Полиция выясняет причину пожара. Среди версий - замыкание или умышленный поджог.

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Теги: #автомобиль#Днипропогода в Днепре