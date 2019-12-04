В МОН назвали имя преподавателя, который погиб от пожара в одесском колледже

В результате пожара пострадали по меньшей мере 20 человек.

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла преподаватель Анна Бородюк. В настоящее время дополнительно уточняется местонахождение студентов 2 и 3 работников бухгалтерии учреждения.

Читайте такжеСМИ назвали вероятную причину пожара в колледже Одессы

Соответствующую информацию обнародовало в Facebook Министерство образования и науки Украины. Ведомство выразило соболезнования всем пострадавшим от пожара, а также родным и близким погибшей.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара ориентировочно составилат 2000 кв. м.

В результате пожара пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них – 9 детей.