СМИ назвали вероятную причину пожара в колледже Одессы
15:03, 04 декабря 2019Происшествия
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Возгорание произошло в среду, 4 декабря.
Местные СМИ узнали вероятную причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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По неофициальной информации, причиной возгорания могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года, передает "Думская".
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв. м.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали 13 человек, из них пять спасателей.
Позже стало известно о смерти преподавателя колледжа, 1976 г. р.
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