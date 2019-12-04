СМИ назвали вероятную причину пожара в колледже Одессы

Возгорание произошло в среду, 4 декабря.

Местные СМИ узнали вероятную причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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По неофициальной информации, причиной возгорания могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года, передает "Думская".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали 13 человек, из них пять спасателей.

Позже стало известно о смерти преподавателя колледжа, 1976 г. р.