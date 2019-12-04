В центре Одессы горит колледж, есть пострадавшие (фоторепортаж, видео)

Ориентировочная площадь пожара составляет 700 кв. м.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находящемся в центре города, произошел пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, пожар возник в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса.

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Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. Ориентировочная площадь пожара составляет 700 кв. м.

К его тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Проводится эвакуация людей. По данным пресс-службы мэрии Одессы, в больницу доставлены двое пострадавших. Информация о потерпевших уточняется.

Из-за пожара в центре города значительно затруднено движение транспорта.

По данным издания "Думская", на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.