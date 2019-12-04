Умерла одна из пострадавших при пожаре в Одессе - СМИ

Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения.

Стало известно об одной погибшей из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Об этом сообщает издание "Думская". Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения.

Также со слов мэра Одессы Геннадия Труханова, не могут установить связь с четырьмя людьми, которые были в помещении во время пожара.

По состоянию на 12:22 количество пострадавших возросло до 12 человек, есть угроза обрушения крыши. По непроверенной информации, несколько людей прыгали из окна.

Напомним, пожар в Одесском колледже возник в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. К его тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.