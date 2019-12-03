В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево (фото, видео)

Причиной инцидента могла стать непогода.

Вечером во вторник, 3 декабря, на улице Дегтяревской в Киеве с путей слетел трамвай по маршруту №14 и влетел в дерево.

Читайте такжеВ Польше фургон с нетрезвыми украинцами попал под поездОб этом сообщает ТСН.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Сейчас движение трамваев от станций метро «Контрактовая площадь» и «Лукьяновка» в сторону станции «Берестейская» полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.

Причиной инцидента могла стать непогода – в Киеве выпал первый снег.

Ранее УНИАН сообщал о ДТП в Буче с авто Porsche, в результате которого погибли двое пассажиров маршрутки.