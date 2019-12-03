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В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево (фото, видео)

20:23, 03 декабря 2019
Происшествия
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В аварии никто не пострадал / tsn.ua

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Отмечается, что обошлось без пострадавших. Сейчас движение трамваев от станций метро «Контрактовая площадь» и «Лукьяновка» в сторону станции «Берестейская» полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.

Причиной инцидента могла стать непогода – в Киеве выпал первый снег.

Ранее УНИАН сообщал о ДТП в Буче с авто Porsche, в результате которого погибли двое пассажиров маршрутки.

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Теги: #Киев#ДТП#аварияпогода в Киеве