В Виннице будут судить опера, который случайно убил мужчину

Правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора уголовной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции, который случайно убил человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Досудебным расследованием установлено, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого правоохранитель нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицированы как превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.