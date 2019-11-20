Пытались поджечь: в Херсоне полицейский обнаружил на капоте автомобиля подозрительную коробку

В коробке находилось пол-литра горючей жидкости и воспламеняющий механизм.

В Херсоне сотрудник полиции обнаружил на капоте своего автомобиля неизвестный предмет, который оказался самодельным воспламеняющим устройством.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, мужчина обнаружил подозрительную коробку сегодня утром.

«Сегодня утром в «Единый центр 102» полиции Херсонской области позвонил житель микрорайона «Второй Таврический». Мужчина рассказал, что обнаружил на капоте своего автомобиля, стоявшего на улице Владимира Великого, подозрительный предмет. На место выезжала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и специалисты-взрывотехники областного главка полиции», - рассказала Пшонь.

По ее словам, в коробке, стоявшей на капоте автомобиля, оказалось самодельное зажигательное устройство.

«Оно было сделано из емкости, в которой находилось пол-литра горючей жидкости и воспламеняющий механизм. Если бы владелец машины попытался самостоятельно убрать коробку, произошло бы возгорание из-за которого пострадал бы автомобиль. Сейчас устройство обезврежено», - отметила она.

Как сообщил источник в ГУНП в Херсонской области, правоохранитель, автомобиль которого пытались поджечь, имеет отношение к расследованию резонансного уголовного дела, в котором фигурируют известные в регионе люди.