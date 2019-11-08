В Харькове возле мусорника нашли убитую женщину (фото)

Полицейские уже установили личность мужчины, причастного к совершению преступления.

В Харькове возле мусорных баков нашли тело женщины с ножевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. "Тело 42-летней погибшей со следами насильственной смерти было обнаружено во дворе дома по улице Отакара Яроша возле мусорных баков", - говорится в сообщении.

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Во время осмотра на теле женщины эксперты увидели ножевое ранение. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства и экспертные образцы. По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские уже установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 42-летний знакомый потерпевшей.

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес женщине удар ножом", — говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 7 ноября возле подъезда дома №12 по бульвару Славы в Днепре нашли труп женщины.