В Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании пятилетней девочки

С 65-летним мужчиной общаются следователи.

Информацию проверяют следователи / Фото: zakon.kz

В Николаеве в понедельник, 18 ноября, в полицию обратилась женщина, которая подозревает, что ее отчим изнасиловал ее пятилетнюю дочь.

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Об этом сообщает ТСН.

"По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови", - сообщили в полиции Николаевской области.

С 65-летним мужчиной общаются следователи. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

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