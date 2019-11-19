В Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании пятилетней девочки
В Николаеве в понедельник, 18 ноября, в полицию обратилась женщина, которая подозревает, что ее отчим изнасиловал ее пятилетнюю дочь.
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Об этом сообщает ТСН.
"По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови", - сообщили в полиции Николаевской области.
С 65-летним мужчиной общаются следователи. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
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