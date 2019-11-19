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В Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании пятилетней девочки

04:39, 19 ноября 2019
Происшествия
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/ Фото: zakon.kz  Информацию проверяют следователи / Фото: zakon.kz

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Об этом сообщает ТСН.

"По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови", - сообщили в полиции Николаевской области.

С 65-летним мужчиной общаются следователи. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

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Теги: #Николаев#изнасилованиепогода в Николаеве