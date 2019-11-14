Пожар на военном складе в Гайсине уничтожил шлемы, бронежилеты и форму на 10,5 миллионов (фото)

В результате пожара уничтожены кевларовые шлемы, бронежилеты, полевые палатки и форма.

Пожар на вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады в г. Гайсин Винницкой области, который произошел вечером 13 ноября, нанес ущерб на 10,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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«В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар. Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данных о пострадавших или погибших нет.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

По факту пожара военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование дела поручено Государственному бюро расследований.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.