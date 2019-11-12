Во Львове 81-летняя мать подрезала сына

Пожилая женщина травмировала сына во время ссоры.

Во Львове в квартире дома на улице Медовой Пещеры мать нанесла ножевое ранение своему сыну.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Отмечается, что мужчину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Полиция установила, что 57-летнего львовянина во время конфликта травмировала его мать, 81-летняя местная жительница.

Пожилой женщине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.