Во Львове 81-летняя мать подрезала сына
18:11, 12 ноября 2019Происшествия
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Пожилая женщина травмировала сына во время ссоры.
Конфликт с матерью закончился для мужчины ножевым ранением / фото: tvk.tv
Во Львове в квартире дома на улице Медовой Пещеры мать нанесла ножевое ранение своему сыну.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
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Отмечается, что мужчину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.
Полиция установила, что 57-летнего львовянина во время конфликта травмировала его мать, 81-летняя местная жительница.
Пожилой женщине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Как сообщал УНИАН, во Львове 23-летнего резервиста Нацгвардии более суток держали в военкомате, забрав у того паспорт и не объясняя причин.
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