Снес с тротуара: в сети опубликовали жуткое видео наезда Lexus на пешеходов в Киеве
18:39, 11 ноября 2019Происшествия
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В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку.
В сети появилось видео наезда Lexus на пешеходов возле станции метро "Осокорки" в Киеве.
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Запись с камер видеонаблюдения выложил на своей странице в Facebook Влад Антонов.
"Видео момента смертельного ДТП в Киеве на Бажана возле метро "Осокорки", где водитель Lexus на высокой скорости врезался в Renault и сбил пару пешеходов. Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку.
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