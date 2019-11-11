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Снес с тротуара: в сети опубликовали жуткое видео наезда Lexus на пешеходов в Киеве

18:39, 11 ноября 2019
Происшествия
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Запись с камер видеонаблюдения выложил на своей странице в Facebook Влад Антонов.

"Видео момента смертельного ДТП в Киеве на Бажана возле метро "Осокорки", где водитель Lexus на высокой скорости врезался в Renault и сбил пару пешеходов. Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям", - говорится в подписи к видео.  

Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве