В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку (видео)

Автомобиль Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов – парня и девушку

В ночь на 11 ноября в Киеве на проспекте Николая Бажана произошло ДТП с участием двух автомобилей.

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В результате столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила насмерть девушку-пешехода, сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов – парня и девушку.

Сообщается, что парня увезла в больницу карета скорой помощь. Девушка погибла на месте аварии.