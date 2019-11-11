В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку (видео)
09:58, 11 ноября 2019Происшествия
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Автомобиль Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов – парня и девушку
Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар \ kiev.informator.ua
В ночь на 11 ноября в Киеве на проспекте Николая Бажана произошло ДТП с участием двух автомобилей.
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В результате столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила насмерть девушку-пешехода, сообщает издание "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов – парня и девушку.
На месте ДТП погибла девушка \ kiev.informator.ua
Сообщается, что парня увезла в больницу карета скорой помощь. Девушка погибла на месте аварии.
В Киеве легковушка вылетела на тротуар и сбила пару, погибла девушка
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