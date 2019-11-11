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В Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку (видео)

09:58, 11 ноября 2019
Происшествия
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Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар \ kiev.informator.ua

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В результате столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила насмерть девушку-пешехода, сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль Renault подрезал и ударил Lexus, который вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов – парня и девушку. 

На месте ДТП погибла девушка \ kiev.informator.ua

Сообщается, что парня увезла в больницу карета скорой помощь. Девушка погибла на месте аварии.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве