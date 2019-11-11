"Охота - удобная ситуация": другой адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова о гибели коллеги

Охота - удобная ситуация для убийства Пархоменко, считает другой адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош.

Другой адвокат подозреваемых в убийстве екс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владислав Добош считает, что охота - удобная ситуация для убийства Святослава Пархоменко.

Об этом Добош сообщил на своей странице в Facebook.

"Будто какой-то конфликт на охоте. Но, довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - довольно удобная ситуация", - пишет он, сообщая, что Пархоменко накануне был убит.

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Напомним, в Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства на охоте.

В воскресенье, 10 ноября, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

«Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний киевлянин, директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще одного мужчину, 52-летнего жителя Киевской области, госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением.

Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, погибшим стал Святослав Пархоменко - адвокат Александра Лося - одного из подозреваемых в причастности к убийству екс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.