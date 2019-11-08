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На Житомирщине нашли тело пропавшего водолаза, вероятный виновник трагедии сбежал (видео)

13:55, 08 ноября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете 1+1.

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54-летний мужчина, который занимался спортивным дайвингом, согласился открыть шлюз дамбы для местного предпринимателя. И после погружения мужчину уже не видели.

Поисково-спасательная операция продолжалась двое суток. Дочь сообщила, что у отца было запаса кислорода лишь на 40 минут. Выжить дольше под водой не смог бы.

По словам спасателей, под давлением воды мужчину затянуло в саму дамбу, и выбраться он уже не смог.

За открытие шлюза предприниматель пообещал ему три тысячи гривень. Сейчас он исчез. Полиция открыла производство по статье «умышленное убийство».

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области в пруду утонул 5-летний мальчик.

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Теги: #полиция#Житомир#Житомирщинапогода в Житомире