Во Львове уже во второй раз подрались футбольные фаны

Конфликт произошел после того, как бутылки полетели в оппонентов.

Во Львове вечером 7 ноября во второй раз состоялась массовая драка между украинскими и французскими болельщиками. Разнимали фанатов десятки правоохранителей.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Подрались болельщики незадолго до начала матча между «Александрией» (Украина) и «Сент-Этьеном» (Франция).

По информации издания, конфликт произошел, когда мужчины начали бросаться бутылками. Правоохранители разняли футбольных фанов, образовав границу. На место схватки еще сходятся болельщики.

Как сообщал УНИАН, во Львове полиция открыла два уголовных производства по факту столкновения около 100 футбольных фанатов, которая произошла вечером 6 ноября в центре города.

По данным ведомства, в полицию обращений от лиц, которые могли травмироваться во время схватки, не поступало.