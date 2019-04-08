Болельщики ФК "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов-Запорожье (видео)

В частности, пассажиры разбили 12 окон в вагонах, выбросили из поезда матрасы, подушки и постельные комплекты.

Болельщики футбольного клуба «Карпаты» разгромили три вагона в поезде № 120 Львов-Запорожье.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», это произошло 6 апреля.

«Виновниками беспорядка оказались 250 пассажиров - болельщики ФК« Карпаты », которые сели в поезд на станции «Львов». Правоохранителей вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер, чтобы урегулировать ситуацию и усмирить хулиганов», - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, пассажиры испортили оборудование 4-го, 5-го и 6-го вагонов поезда. Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.

В частности, пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушители.

В связи с указанным инцидентом, «Укрзализныця» в очередной раз обратилась к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.