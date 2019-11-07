В результате подрыва "Мерседеса" в Киеве погиб полицейский (видео)

Инцидент расследуют как умышленное убийство.

От подрыва легкового автомобиля "Мерседес" на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб 43-летний полицейский, два человека находятся в медучреждениях.

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Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 57-летний предприниматель и 34-летний водитель в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести и находятся на стационарном лечении.

Как сообщили в полиции, следствие рассматривает несколько версий совершения преступления. Приоритетная версия – предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «Мерседеса», после чего через несколько секунд произошел мощный взрыв. Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.