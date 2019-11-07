В Киеве мотоциклист взорвал "мерседес" с людьми: все подробности теракта

В результате взрыва погиб один человек, есть пострадавшие.

В Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «мерседеса», после чего спустя несколько секунд произошёл мощный взрыв. Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало. УНИАН собрал все подробности теракта.

Теракт в Киеве: первые сообщения - о взрыве маршрутки

Около 11 вечера в соцсетях появились первые сообщения о теракте в Киеве. Сначала сообщалось, что взрывчатку бросили на крышу маршрутки. Позже выяснилось, что она стояла рядом в момент взрыва. По информации очевидцев, в маршрутке много пострадавших, но все живы.

Взорвали 600-тый "мерседес": один убитый, двое раненых

"Под Киевом, на повороте на спорткомплекс "Чайка" взорвали автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - сообщили подробности журналисты.

Позже стало известно, что было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Известно, что в результате взрыва погиб мужчина, находившийся в машине, еще два человека - в тяжелом состоянии. По предварительной информации, погиб не сам Игорь Сало, а его охранник. Бизнесмена и еще одного человека, находившегося в машине, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото теракта в Киеве - взрыва на житомирской трассе

Видео взрыва

Ищут мотоциклиста: весь в черном и на черном мотоцикле

По информации СМИ, в данный момент полицией разыскивается спортивный мотоцикл предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме. Введен план "перехват".

На кого было совершено покушение, кто такой Игорь Сало

Игорь Сало - бизнесмен, директор фармацевтической фирмы и, судя по информации в СМИ, человек сомнительной репутации. Сообщается, что на его счету - десятки "отжатых" предприятий и рейдерских попыток, в том числе завода Индар по производству инсулина, витаминного завода, агрохолдинга. Также Сало подозревают и в заказных убийствах.