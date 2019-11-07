В Тернопольской области водитель перевозил в баллонах из-под газа 400 килограммов янтаря

Правоохранители обнаружили в автомобиле около 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», в которых были камни, внешне похожие на янтарь.

В Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции области, вчера около 15 часов патрульным поступила оперативная информация от коллег из управления Службы безопасности Украины о предположительном наличии в одном из транспортных средств предметов, обращение которых запрещено законом.

«Остановив автомобиль Renault, инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой было выявлено около 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», - говорится в сообщении.

Как в дальнейшем выяснили сотрудники СБУ, внутри баллонов были камни коричневого цвета, внешне похожие на янтарь, общим весом более 400 килограммов.

Следственные действия продолжаются.