В Тернопольской области водитель перевозил в баллонах из-под газа 400 килограммов янтаря
11:08, 07 ноября 2019Происшествия
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Правоохранители обнаружили в автомобиле около 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», в которых были камни, внешне похожие на янтарь.
Операцию по задержанию проводили патрульные и работники СБУ / фото патрульной полиции Тернопольской области
В Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции области, вчера около 15 часов патрульным поступила оперативная информация от коллег из управления Службы безопасности Украины о предположительном наличии в одном из транспортных средств предметов, обращение которых запрещено законом.
«Остановив автомобиль Renault, инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой было выявлено около 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», - говорится в сообщении.
фото патрульной полиции Тернопольской области
Как в дальнейшем выяснили сотрудники СБУ, внутри баллонов были камни коричневого цвета, внешне похожие на янтарь, общим весом более 400 килограммов.
Следственные действия продолжаются.
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