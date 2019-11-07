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В Тернопольской области водитель перевозил в баллонах из-под газа 400 килограммов янтаря

11:08, 07 ноября 2019
Происшествия
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Операцию по задержанию проводили патрульные и работники СБУ / фото патрульной полиции Тернопольской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции области, вчера около 15 часов патрульным поступила оперативная информация от коллег из управления Службы безопасности Украины о предположительном наличии в одном из транспортных средств предметов, обращение которых запрещено законом.

«Остановив автомобиль Renault, инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой было выявлено около 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», - говорится в сообщении.

фото патрульной полиции Тернопольской области

Как в дальнейшем выяснили сотрудники СБУ, внутри баллонов были камни коричневого цвета, внешне похожие на янтарь, общим весом более 400 килограммов.

Следственные действия продолжаются.

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Теги: #янтарь#газ#водитель#Тернопольская областьПогода в Тернополе