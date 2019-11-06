В соцсетях сообщают о "теракте" в Киеве – на крышу авто кинули взрывчатку, много пострадавших (видео)
23:01, 06 ноября 2019Происшествия
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Введен оперативный план «Перехват».
Взрывчатку кинули на крышу маршрутки / скриншот
В Киеве на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отмечается, что вследствие происшествия много пострадавших.
«Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)», – говорится в сообщении.
На месте находится ГСЧС, 4 машины «скорой помощи» и полиция. Введен оперативный план «Перехват».
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