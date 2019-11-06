цей матеріал доступний українською

В соцсетях сообщают о "теракте" в Киеве – на крышу авто кинули взрывчатку, много пострадавших (видео)

23:01, 06 ноября 2019
Происшествия
1466 0
Взрывчатку кинули на крышу маршрутки / скриншот

Читайте такжеПрорыв теплотрассы в Киеве: что изменилось за ночь (фото, видео)

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вследствие происшествия много пострадавших.

«Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)», – говорится в сообщении.

На месте находится ГСЧС, 4 машины «скорой помощи» и полиция. Введен оперативный план «Перехват».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#взрывчаткапогода в Киеве