В соцсетях сообщают о "теракте" в Киеве – на крышу авто кинули взрывчатку, много пострадавших (видео)

Введен оперативный план «Перехват».

В Киеве на Житомирской трассе мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вследствие происшествия много пострадавших.

«Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы. Также задело около 5 авто (стояли на красный)», – говорится в сообщении.

На месте находится ГСЧС, 4 машины «скорой помощи» и полиция. Введен оперативный план «Перехват».