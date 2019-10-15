В Харькове эвакуировали учеников пяти школ из-за угрозы взрыва (видео)

Информация о минировании учебных заведений поступила на электронную почту полиции.

Сегодня, 15 октября, из-за сообщения о минировании был прерван учебный процесс сразу в пяти школах Харькова.

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Как пишет СК, учеников и учителей лицея на ул. Велозаводской, двух гимназий на улицах Культуры и Космонавтов и двух школ на Целиноградской и Балакирева эвакуировали. Сообщение о минировании правоохранители получили на электронную почту.

По информации ГУ НПУ в Харьковской области, в настоящее время указанные объекты и прилегающие территории осматривают взрывотехники и кинологи. На месте работают следственно-оперативные группы Немишлянского и Шевченковского отделов полиции.