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В Харькове эвакуировали учеников пяти школ из-за угрозы взрыва (видео)

15:40, 15 октября 2019
Происшествия
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Сейчас кинологи с собаками и взрывотехники осматривают помещения и прилегающую территорию этих учебных заведений / фото УНИАН

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Как пишет СК, учеников и учителей лицея на ул. Велозаводской, двух гимназий на улицах Культуры и Космонавтов и двух школ на Целиноградской и Балакирева эвакуировали. Сообщение о минировании правоохранители получили на электронную почту.

По информации ГУ НПУ в Харьковской области, в настоящее время указанные объекты и прилегающие территории осматривают взрывотехники и кинологи. На месте работают следственно-оперативные группы Немишлянского и Шевченковского отделов полиции.

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Теги: #Харьков#минирование в Харьковепогода в Харькове