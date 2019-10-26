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В Киеве женщина выпила кислоту на глазах у мужа (фото)

09:11, 26 октября 2019
Происшествия
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Женщина поспорила с мужем и выпила яд / Киев оперативный

Об этом сообщает Киев оперативный.

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Супруги обсуждали развод в салоне авто на стоянке возле маркета на Берковецкой.

По информации издания, женщина поспорила с мужем и выпила яд. Уже через минуту киевлянка начала блевать, а муж вызвал медиков.

По прибытию «скорой» женщину спасти не удалось.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле метро Житомирская 46-летний киевлянин напал на девушку, ограбил ее и изнасиловал.

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Теги: #Киев#смертьпогода в Киеве