В Киеве женщина выпила кислоту на глазах у мужа (фото)
09:11, 26 октября 2019Происшествия
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Супруги обсуждали развод.
Женщина поспорила с мужем и выпила яд / Киев оперативный
В Киеве в ночь на 26 октября 36-летняя женщина выпила кислоту и умерла на глазах у мужа.
Об этом сообщает Киев оперативный.
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Супруги обсуждали развод в салоне авто на стоянке возле маркета на Берковецкой.
По информации издания, женщина поспорила с мужем и выпила яд. Уже через минуту киевлянка начала блевать, а муж вызвал медиков.
По прибытию «скорой» женщину спасти не удалось.
Как сообщал УНИАН, в Киеве возле метро Житомирская 46-летний киевлянин напал на девушку, ограбил ее и изнасиловал.
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