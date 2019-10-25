Возле метро в Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку

Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал.

В Киеве возле метро Житомирская 46-летний киевлянин напал на девушку, ограбил ее и изнасиловал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеПод Одессой мужчина забил палкой обидчика сестры

По предварительной информации, злоумышленник заметил девушку и пошел следом. Вскоре он напал на нее: угрожая ножом и пистолетом, забрал золотые украшения, а затем изнасиловал.

Начальник отдела криминальной полиции Виталий Ясинский рассказал, что в ходе оперативно-поисковых мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 46-летнего киевлянина, ранее судимого за разбойное нападение и грабеж, которого в дальнейшем задержали:

«Мы выяснили, что злоумышленник увидел девушку возле станции метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал. Также мы установили, что задержанный обоснованно подозревается в попытке ограбления на улице Стуса».

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбойное нападение), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовный кодекс Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, полиция Запорожской области обнародовала фото мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на активистку.