Украл 6 миллионов долларов в США и скрывался: в Киеве задержали хакера (фото)

ФБР начало расследование в отношении преступной деятельности иностранца еще в 2010 году.

В Киеве в одном из самых дорогих отелей задержали иностранца, подозреваемого в похищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США.

Читайте такжеВ Киевской области разоблачили киберпреступника: мужчина украл биткоинов на 700 тысяч гривенОб этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Украины.

«В рамках международной правовой помощи сотрудники Департамента киберполиции, Департамента уголовного розыска Нацполіції и столичного управления уголовного розыска, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве иностранца, который разыскивался за совершение киберпреступлений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование в отношении преступной деятельности иностранца началось еще 2010 года сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США.

«В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера», – сообщили в киберполиции.

Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, хищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца, который скрывался 14 лет.