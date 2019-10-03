14 лет скрывался: в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца, разыскиваемого Интерполом

Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

Польские пограничники задержали в Медыке 32-летнего гражданина Украины, который 14 лет находился в международном розыске.

Об этом передает Польское радио.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы - ГПСУОтмечается, что во время прохождения паспортного контроля в пешеходном пункте пропуска на польско-украинской границе на него сработало красное сообщение Интерпола, которым обозначаются особо опасные преступники.

Выяснилось, что мужчина подозревается в убийстве на территории Украины.

Сейчас задержанный украинец передан польской полиции, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Как ранее сообщал УНИАН, на границе с Польшей задержали австрийца-педофила, которого разыскивал Интерпол.