14 лет скрывался: в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца, разыскиваемого Интерполом
10:25, 03 октября 2019Происшествия
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Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.
Задержанный подозревается в убийстве на территории Украины / фото nabu.gov.ua
Польские пограничники задержали в Медыке 32-летнего гражданина Украины, который 14 лет находился в международном розыске.
Об этом передает Польское радио.
Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы - ГПСУОтмечается, что во время прохождения паспортного контроля в пешеходном пункте пропуска на польско-украинской границе на него сработало красное сообщение Интерпола, которым обозначаются особо опасные преступники.
Выяснилось, что мужчина подозревается в убийстве на территории Украины.
Сейчас задержанный украинец передан польской полиции, а его дальнейшую судьбу решит суд.
Как ранее сообщал УНИАН, на границе с Польшей задержали австрийца-педофила, которого разыскивал Интерпол.
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