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14 лет скрывался: в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца, разыскиваемого Интерполом

10:25, 03 октября 2019
Происшествия
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Задержанный подозревается в убийстве на территории Украины / фото nabu.gov.ua

Об этом передает Польское радио.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы - ГПСУОтмечается, что во время прохождения паспортного контроля в пешеходном пункте пропуска на польско-украинской границе на него сработало красное сообщение Интерпола, которым обозначаются особо опасные преступники.

Выяснилось, что мужчина подозревается в убийстве на территории Украины.

Сейчас задержанный украинец передан польской полиции, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Как ранее сообщал УНИАН, на границе с Польшей задержали австрийца-педофила, которого разыскивал Интерпол.

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Теги: #Польша#Интерпол#задержание#подозреваемый