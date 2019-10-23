В пригороде Одессы в результате взрыва боеприпаса пострадали трое курсантов Военной академии – источник

По факту нарушения правил обращения с боеприпасами открыто уголовное производство.

В пригороде Одессы трое курсантов Военной академии (Одесса) получили телесные повреждения в результате взрыва боеприпаса.

Как сообщил УНИАН сотрудник вуза, инцидент произошел в понедельник, 21 октября.

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«Это произошло на военном полигоне в Чабанке. Трое парней, 1998-2000 годов рождения, травмировались при взрыве, насколько мне известно, гранаты. Потерпевших доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает», - уточнили в академии.

По предварительным данным, курсанты якобы нашли боеприпас на полигоне. По другой информации – потерпевшие якобы «перекладывали боеприпас».

По сведениям источника УНИАН, расследование проводят специалисты территориального подразделения Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, процессуальное руководство – военная прокуратура Одесского гарнизона.

Как стало известно УНИАН, по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Украины.

В правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.