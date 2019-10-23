цей матеріал доступний українською

В Одессе столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие (фото)

11:30, 23 октября 2019
Происшествия
195 0
Движение транспорта на путепроводе затруднено / фото управления патрульной полиции в Одесской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, информация о ДТП поступила в 8.00.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda-626, двигаясь в направлении промрынка «7-й километр», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota RAV. Нарушитель продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

«При этом Mazda совершила лобовое столкновение с Toyota Cоrolla, которую от удара отбросило на автомобиль BMW-525, двигавшийся позади. Далее BMW отбросило на автомобиль Mitsubishi Eclipse», - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших водителей госпитализировали / фото управления патрульной полиции в Одесской области

В результате ДТП пострадали водители Mazda и Toyota Cоrolla – оба доставлены в больницу. На месте происшествия работает следователь.

На Ивановском путепроводе и прилегающих улицах образовался транспортный затор.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #автомобили#ДТП в Одессепогода в Одессе