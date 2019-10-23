В Одессе столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие (фото)

В результате масштабного ДТП пострадали двое водителей.

Сегодня в Одессе на Ивановском путепроводе (автомобильный мост) столкнулись шесть автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, информация о ДТП поступила в 8.00.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda-626, двигаясь в направлении промрынка «7-й километр», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota RAV. Нарушитель продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

«При этом Mazda совершила лобовое столкновение с Toyota Cоrolla, которую от удара отбросило на автомобиль BMW-525, двигавшийся позади. Далее BMW отбросило на автомобиль Mitsubishi Eclipse», - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали водители Mazda и Toyota Cоrolla – оба доставлены в больницу. На месте происшествия работает следователь.

На Ивановском путепроводе и прилегающих улицах образовался транспортный затор.