В Херсоне группа воров ограбила офисы на 2 миллиона гривень

К совершению преступлений тщательно готовились, заранее изучали систему охраны, наличие камер видеонаблюдения и подключения к сигнализации.

В Херсоне полицейские разоблачили группу воров, которые нанесли пострадавшим ущерб в размере 2 млн грн.

Как сообщила пресс-служба полиции Херсонской области, сейчас доказано, что двое участников группы причастны к 15 кражам из помещений частных предприятий, организаций, магазинов.

Читайте такжеРядом со шприцем: во дворе Киева обнаружили труп мужчины

"К совершению преступления тщательно готовились, заранее изучали систему охраны, наличие камер видеонаблюдения и подключения к сигнализации. Воры ночью проникали внутрь офисов, открывали сейфы, забирали деньги, банковские карточки и другие ценные вещи. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет около 2 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, установлены не менее двух участников преступной группы. "37-летний организатор подыскивал подходящие объекты и разрабатывал план проникновения. Ценные вещи вывозили на автомобиле 35-летнего напарника, который отвечал за дальнейший сбыт похищенного имущества. Нереализованный товар хранился в гараже организатора, там же находились многочисленные инструменты взлома", - говорится в сообщении.

Во время обыска в гараже изъяты пневматические щипцы, фомки, лестницы разной длины, отмычки. По месту жительства подозреваемых найдены деньги, банковские карточки и другие вещи, добытые преступным путем. Также у них изъяты 3 ружья, пистолет для отстрела патронов травматического действия, несколько ножей.

В настоящее время злоумышленник, подозреваемый в организации преступлений, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается причастность преступной группы к совершению других преступлений.