На Закарпатье годовалый ребенок выпал с 5 этажа

Как отметили врачи, состояние ребенка пока тяжелое, он получил многочисленные травмы.

В Ужгороде Закарпатской области с 5 этажа выпал годовалый ребенок.

Событие произошло 15 октября около 17:00 часов, передает Mukachevo.net.

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По предварительным данным, ребенок 2018 года рождения выпала из окна 5 этажа. Мама с тетей на тот момент находилась на кухне. Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых ребенок мог выпасть из окна.

Ребенок с многочисленными травмами был госпитализирован в областную детскую больницу в Мукачево.

Как отметили врачи, состояние ребенка пока тяжелое, он получил многочисленные травмы.

"Состояние ребенка тяжелое, до сих пор рискованное, но без ухудшения. Много травм, но ребенок живет. Пока что трудно что-то говорить, но все возможное делается", - отметили в больнице.

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