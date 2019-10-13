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В Киеве из окна института сердца выпрыгнул молодой пациент

01:10, 13 октября 2019
Происшествия
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26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа / фото: heart.kiev.ua

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел около 06:50. По словам источника в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.

26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно.

К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 октября в Днепре нашли тело мужчины вблизи жилого дома. По предварительной информации, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры.

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Теги: #Киев#Институт сердцапогода в Киеве