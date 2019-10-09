Ровенского копа, который прострелил себе голову, травили на работе (видео)

О травле сообщили сами же коллеги погибшего на правах анонимности.

33-летнего инспектора дежурной части полиции Ровно, которого утром 9 октября нашли мертвым на рабочем месте с табельным оружием, травило руководство.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По информации полиции, выдвигали несколько стандартных возможных причин самоубийства. В частности – задолженность по кредитам и проблемы в семье.

В то же время коллеги погибшего, которые решили остаться анонимными, вероятной причиной называют конфликт с руководством ровенской полиции.

«Был ряд проблем: проблема в семье, также ребенок с ДЦП и еще есть проблема в руководителе. С матом, с обидами говорят, что ты не нужен», – сказал полицейский журналистам.

В полиции гипотезу травли не подтверждают. Наоборот – вспоминают погибшего только как добросовестного работника. По словам заместителя ГУНП в Ровенской области Александра Панасюка, накануне и в день трагедии инспектор ни с кем не ругался и вел себя спокойно.

Сейчас правоохранители проводят служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, мертвым с огнестрельным ранением головы дежурного нашли сегодня утром, 9 октября.

Полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, сотрудниками внутренней безопасности и отдела инспекции по личному составу по данному факту будет проводиться служебное расследование.